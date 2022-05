Maggio 18, 2022

Il Codacons ha depositato un formale ricorso al Tar del Lazio contro l’obbligo di mascherine a scuola fino al termine dell’anno scolastico. Alla base della richiesta “la manifesta sproporzione del provvedimento e l’illegittima disparità di trattamento tra luoghi pubblici”.