Mattarella in Corea del Sud: “Tante affinità con l’Italia”

Novembre 8, 2023

“Abbiamo constatato come Corea e Italia, pur essendo geograficamente distanti, non soltanto si sentono amici, ma avvertono tante affinità tra di essi”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Corea del Sud dove ha incontrato il suo omologo Yoon Suk Yeol.