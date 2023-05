Maggio 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Per i corsi di laurea in Medicina ci sarà un aumento dei posti importante, tra il 25 e il 30%. Ad annunciarlo è il ministro Bernini. Per l’esponente del governo, “occorrono 30mila nuovi medici”. Governo al lavoro per reperire i fondi chiesti dalle Università.