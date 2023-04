Aprile 18, 2023

Your browser does not support the video tag.

Terremoto giudiziario nel Comune di Melito di Napoli. Il personale della Direzione Investigativa Antimafia ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare a carico di 18 persone tra cui il sindaco e il presidente del Consiglio comunale e due consiglieri. Dovranno rispondere, a vario titolo, dei reati di scambio elettorale politico mafioso, associazione di tipo mafioso, corruzione, concorso esterno in associazione mafiosa, tentata estorsione.