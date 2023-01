Meloni e i primi 100 giorni alla guida del governo

Gennaio 30, 2023

“Non è una situazione facile”, ma ” l’Italia è in una situazione più solida di quanto si voglia far credere”. Così il premier Giorgia Meloni parlando dei primi 100 giorni alla guida del governo. “Negli ultimi 100 giorni lo spread è sceso da 236 a 175 punti base” e “la Banca d’Italia stima che nel secondo semestre del 2023 l’economia italiana sarà in netta ripresa e che quella ripresa si stabilizzerà nel 2024-2025 e che l’inflazione tornerà a livelli accettabili”, ha affermato.

“Ho lungamente parlato con il ministro Nordio nei giorni scorsi, che è impegnato a lavorare su una riforma seria e ampia della giustizia” ha detto Meloni. Una riforma, ha spiegato meloni, ”che possa garantire tempi certi e un sistema efficiente”.