Febbraio 21, 2023

“Sono onorata, credo fosse doveroso essere qui per ribadire la posizione del governo italiano e forse anche rendersi conto personalmente di quel che serve a un popolo che si batte per la sua libertà”. Queste le prime parole del premier Meloni al suo arrivo oggi a Kiev, in Ucraina. La premier ha visitato Bucha e Irpin, nel pomeriggio l’incontro con Zelensky.