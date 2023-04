Aprile 3, 2023

A margine della presentazione dello studio “The state of the art of global yachting market” elaborato da Deloitte per Confindustria Nautica, presso Palazzo Mezzanotte, sede di Borsa Italiana a Milano, alla presenza di alcuni dei principali operatori del settore e di primari esponenti del mondo finanziario, è intervenuto Fabio Planamente, ceo di Cantiere del Pardo S.p.a