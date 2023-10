Ottobre 3, 2023

“e-MemoryCare è una terapia non farmacologica innovativa che lavora sulla stimolazione cognitiva”. Così, Marianna Messina, project manager senior Italia team leader e-MemoryCare e ideatrice della metodica, a margine della presentazione del nuovo progetto e-MemoryCare, un metodo innovativo che ricorre all’uso delle nuove tecnologie informatiche e web per contrastare le demenze, presso l’Auditorium del Ministero della Salute.