Gennaio 28, 2023

Your browser does not support the video tag.

Sarà un weekend di tempo instabile accompagnato da venti freddi provenienti dalla Russia e dai Balcani, che continueranno a tenere le temperature sotto la media in tutte le regioni. Maltempo in particolare al Centro-Sud, dove sono ancora previste piogge sparse e neve a quote molto basse. Possibilità di estese gelate al Nord.