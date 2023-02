Migranti, affonda barcone in Grecia: 3 morti, 20 dispersi

Febbraio 7, 2023

Your browser does not support the video tag.

Vicino a Lesbo, in Grecia, è affondato un barcone di migranti: almeno 3 i morti e 20 i dispersi in mare. Salvati in 19. Il gommone, salpato dalla costa turca, avrebbe colpito gli scogli a causa del forte vento.