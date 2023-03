Marzo 22, 2023

Your browser does not support the video tag.

“Dall’inizio del mio mandato l’Italia ha salvato 36.500 persone in mare. Siamo stati lasciati soli a fare questo lavoro, delle volte al di fuori dei confini nazionali, e raccontare al cospetto del mondo che lasceremmo bambini morire nel Mediterraneo e davanti alle coste calabresi è una calunnia non nei confronti del Governo, nei confronti dello Stato italiano”. Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua replica alla Camera in vista del Consiglio europeo.