Maggio 5, 2023

Parigi prova a gettare acqua sul fuoco dopo la polemica innescata dalle parole del ministro dell’Interno Darmanin sulla questione migranti da parte del premier Meloni. “Non c’era alcuna volontà di ostracizzare in alcun modo l’Italia”, ha detto il portavoce del governo. Dichiarazioni “non sufficienti” per il ministro degli Esteri Tajani che insiste: “Un insulto gratuito a un Paese amico”.