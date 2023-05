Migranti, Tajani: “Se si blocca il Mar Nero nuova ondata di flussi”

Maggio 15, 2023

Se dovesse saltare l’accordo per l’export di grano attraverso i porti ucraini che si affacciano sul Mar Nero ”ne nascerebbe una crisi nei Paesi dell’Africa centrale e sub-sahariana che, insieme alla guerra in Sudan, rischia di attivare una pericolosissima spirale sul fronte migratorio”. Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani, parlando di ”uno scenario che non vogliamo considerare, ne va della vita di milioni di persone in povertà”. E vorrebbe dire un nuovo picco di partenze verso l’Europa.