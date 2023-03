Marzo 30, 2023

L’emergenza migranti in Tunisia non si ferma e rischia di provocare il collasso del reparto di medicina legale di Sfax. Secondo le stime il numero di cadaveri depositati ha superato le capacità di contenimento del sistema. intanto secondo l’Oim è “sempre più impellente un sistema di pattugliamento per operazioni di ricerca e soccorso in mare”.