Milano design week, Contipelli (Orticanoodles): “Lavoro minimale con codice vestimentario dell’epoca”

16 Aprile 2024

“Il lavoro è molto minimale e l’immagine ha un codice vestimentario dedicato a quel periodo, diverso da quello che usano gli atleti oggi. Abbiamo rappresentato un ambiente idilliaco e poco umano, una montagna impervia dove gli animali vivono ancora in libertà”. Sono le parole di Walter Contipelli, detto Wally, direttore artistico collettivo Orticanoodles, a margine della presentazione del murale dedicato alla sciatrice alpina Giuliana Minuzzo, prima italiana a conquistare una medaglia ai Giochi Olimpici Invernali. Realizzata per Deloitte dal collettivo artistico Orticanoodles in occasione della Milano design week e situata in via Tortona a Milano, l’opera rappresenta un ulteriore suggello della partnership dell’azienda con la Fondazione Milano Cortina 2026.