Milano design week, Deloitte omaggia la sciatrice Minuzzo con un murale in via Tortona

22 Aprile 2024

Un murale per celebrare la sciatrice alpina Giuliana Minuzzo. È l’omaggio di Deloitte, partner della Fondazione Milano Cortina 2026, alla prima atleta italiana a conquistare una medaglia ai Giochi olimpici invernali di Oslo 1952, nonché la prima a prestare il giuramento delle atlete e degli atleti quattro anni dopo in occasione di Cortina 1956. Presentata in occasione della Milano design week e situata in via Tortona, l’opera è stata realizzata dal collettivo artistico Orticanoodles.