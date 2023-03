Marzo 14, 2023

A Milano imposto al Comune lo stop alla trascrizione dei figli delle coppie omogenitoriali. Uno stop, ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, che è “un passo indietro evidente, sia dal punto di vista politico e sociale e mi metto nei panni di quei genitori che a Milano pensavano di poter contare su questa possibilità. Da oggi e ancora più di prima mi faccio carico di portare avanti politicamente questa battaglia”.