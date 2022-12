Minisini: “Oscar fondamentale perché da attenzione a nuoto sincronizzato e lustro a nostre medaglie”

Dicembre 19, 2022

“E’ importantissimo avere un momento dove è possibile riconoscere i meriti delle associazioni sportive, specialmente a livello di base perché è lì che nascono i futuri campioni”. Così il plurimedagliato nel nuoto sincronizzato, Giorgio Minisini, a margine della XVII edizione del premio ASI ‘Sport&Cultura – Gli Oscar dello Sport italiano’ tenutosi presso il Salone d’Onore del CONI. “E’ importante sapere che le nostre medaglie non sono sparite nel nulla. Sport come nostro vivono dell’attenzione che gli viene data. Eventi come gli Oscar dello Sport danno un senso a quello che facciamo”, ha concluso.