Montezemolo (Aepi): “Mantenere incentivi su elettrico e abolire l’obsoleto bollo auto”

Settembre 19, 2022

“Ci sono una serie di ostacoli sull’elettrico rappresentati dal costo, dalla disponibilità delle colonnine di ricarica e della disponibilità dei modelli a listino. Con Aepi vorremmo sostenere la possibilità di aumentare o mantenere gli incentivi statali varati, favorendo l’acquisto dell’elettrico. Vorremmo poi provare a proporre l’abolizione totale del bollo auto, che è qualcosa di assolutamente obsoleto”. Lo ha detto il responsabile Trasporti e Mobilità di Aepi, Andrea Cordero di Montezemolo, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale della Confederazione a Labro.