MSD CrowdCaring, da 5 anni attenta a salute e qualità vita delle persone

Gennaio 24, 2024

Your browser does not support the video tag.

Si è tenuta a Roma la celebrazione del quinto anno di di MSD CrowdCaring, che nasce per supportare progetti innovativi volti a migliorare la Salute e la Qualità di Vita delle Persone favorendo l’Inclusione e la Diversità, senza che la disabilità, la malattia o altra forma di condizione sfavorevole possano costituire un limite. Il successo dell’iniziativa si traduce con numeri molto importanti raggiunti dal 2018 ad oggi: 80 progetti realizzati in tutta Italia, grazie alla raccolta di 820 mila euro, ad un co-finanziamento di MSD di 350.000 euro e a più di 5.700 sostenitori.