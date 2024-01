Mulé: “Ricordare questo abisso dell’inciviltà per farne tesoro nelle azioni quotidiane”

Gennaio 22, 2024

Your browser does not support the video tag.

“E’ fondamentale ricordare quello che è successo nel passato ma soprattutto proiettare in avanti il senso di questa giornata che non può essere solo una ricorrenza ma deve essere riproposta quotidianamente nelle azioni. Il titolo del concerto è “Ascoltare la storia per non dimenticare” ma con le testimonianze di chi, come poliziotti, carabinieri, finanzieri, ufficiali dell’esercito, sacrificò anche la propria vita per salvare degli ebrei. Le testimonianze, diffuse con un concerto, vengono trasmesse in diretta con il servizio pubblico e quindi raggiungono le persone più diverse per età e soprattutto la scuola.” “La posizione del Governo rispetto a quanto sta accadendo in Medio Oriente è chiara fin dall’inizio, dal 7 ottobre, quando Hamas, indiscriminatamente, in maniera vigliacca e con i peggiori metodi terroristici e della violenza brutale, ha distrutto centinaia di vite e preso centinaia di ostaggi. E’ una posizione di condanna netta contro qualsiasi azione terroristica” così Giorgio Mulé, vicepresidente della Camera dei deputati, in occasione del concerto “Ascoltare la storia, per non dimenticare” promosso dalla Presidenza della Camera dei deputati nel contesto degli appuntamenti del Giorno della Memoria.