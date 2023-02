Febbraio 23, 2023

Una task force per far fronte all’emergenza siccità che ”ormai rischia di diventare una calamità nazionale”. E’ la proposta del ministro per la Protezione Civile Nello Musumeci. Un gruppo di lavoro, spiega in un’intervista alla Stampa, per ”riuscire a programmare una serie di interventi a breve, media e lunga scadenza per neutralizzare, o almeno ridurre, gli effetti devastanti della siccità” che ormai è una delle ”conseguenze del cambiamento climatico”.