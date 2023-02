Febbraio 14, 2023

La Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato 4,6 tonnellate di sigarette di contrabbando, per un valore di oltre 800mila euro. Due le persone finite in manette. I finanzieri hanno seguito un furgone sospetto fino a un capannone situato in una zona extraurbana isolata del comune di San Marzano sul Sarno, Salerno: lì è stato scoperto un vero e proprio deposito di sigarette prive del contrassegno dello Stato italiano.