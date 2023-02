Nasce l’Osservatorio economico sulla filiera della mozzarella di bufala campana Dop

Gennaio 31, 2023

Il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop, in partnership con UniCredit e Nomisma, ha annunciato oggi alla stampa l’istituzione di un Osservatorio economico dedicato alla filiera che si occupa della produzione di questa grande eccellenza del territorio, famosa a livello internazionale. Ne parlano Domenico Raimondo, presidente del Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop; Annalisa Areni, Head of client strategies di UniCredit

e Denis Pantini, responsabile agrifood di Nomisma.