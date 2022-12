Dicembre 28, 2022

Per l’università popolare di Milano più di dieci milioni di italiani, pari al 18% del totale, avrebbero chiesto prestiti dai mille ai tremila euro al fine di completare i propri acquisti: tra regali, addobbi e cibi per i vari pranzi e cene delle festività. Per Coldiretti gli italiani durante le feste avrebbero speso circa 7 miliardi, 106 euro la media a famiglia.