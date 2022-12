Dicembre 23, 2022

Your browser does not support the video tag.

Allarme dei cardiologi per il Natale: durante le feste gli attacchi di cuore in questo periodo sono più frequenti. Il 25 dicembre è la data più fatale, seguita dal 26 dicembre e dal 1 gennaio. Stress fisico ed emotivo, pasti sregolati e abbondanti, freddo ma anche l’influenza, sono tutti fattori di rischio per le malattie coronariche acute.