Nautica, Gusmeroli: “Settore che ci invidiano tutti, crea occupazione e crescita economica”

17 Aprile 2024

Your browser does not support the video tag.

“Abbiamo fatto un’indagine conoscitiva sul Made in Italy, in particolare su valorizzazione e contraffazione e da lì è nata la legge sulla valorizzazione del Made in Italy. Questa settimana è focalizzata su quelle imprese che creano valore in tutti i settori. Queste eccellenze del Made in Italy, in questo caso nel settore della nautica, ce le invidiano tutti. Creano occupazione, lavoro nell’indotto e crescita economica di cui abbiamo bisogno.” Ha dichiarato il Presidente Commissione Attività Produttive Alberto Gusmeroli a margine dell’evento “Nautica da diporto – Eccellenza produttiva, figure professionali e nuovi fabbisogni. Politica, istituzioni e filiera produttiva a confronto nella Settimana del Made in Italy” che si è tenuto alla Camera dei Deputati.