‘Ndrangheta, operazione ‘Nuova Linea’: in 22 colpiti da misura cautelare

Settembre 8, 2022

‘Nuova Linea’ è l’operazione anti-‘ndrangheta condotta nelle province di Reggio Calabria, Verona e La Spezia, dai carabinieri del comando provinciale di Reggio Calabria nei confronti di 22 persone, ritenute responsabili a vario titolo, di un’associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione mafiosa, estorsioni in concorso, rivelazione ed utilizzazione di segreti d’ufficio, turbata libertà degli incanti, detenzione e porto di armi da fuoco, tentato omicidio, trasferimento fraudolento di valori, tutte fattispecie aggravate dall’agevolazione mafiosa. Sequestrate 6 società attive nel settore turistico-balneare, nel commercio di prodotti ittici, bevande ed altri prodotti alimentari per un valore complessivo di circa 1 milione di euro.