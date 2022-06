“Noi rivendichiamo…tutto tremendamente moderno”

Giugno 10, 2022

“Noi rivendichiamo la primogenitura come italiani grazie al professor Maglio della prima paralimpiade, quella che è ascritta nella storia, è lì che è stato gettato il seme al di là dello sport di una straordinaria intuizione”. Lo dice Luca Pancalli, presidente del Comitato Paralimpico nel corso dell’evento organizzato nella sede dell’istituto “Antonio Maglio: una bella storia tutta italiana”, dedicato al medico dell’Inail che a partire dagli anni Cinquanta è stato pioniere della sport-terapia per la piena integrazione sociale delle persone con disabilità, al quale è dedicato il film per la tv “A muso duro”, trasmesso in prima serata da Rai Uno.