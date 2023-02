Febbraio 20, 2023

A 48 ore dal lancio di un missile intercontinentale, la Corea del Nord ha nuovamente scagliato nel Pacifico due missili balistici. Per Pyongyang i lanci, che vengono descritti come un’esercitazione, sono stati effettuati in risposta alle manovre aeree congiunte Corea del Sud-Usa.