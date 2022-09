Nori (Cnel): “Per politiche attive serve infrastruttura di informazioni a disposizione mercato lavoro”

Settembre 19, 2022

Your browser does not support the video tag.

“Le politiche attive in Italia scontano un welfare avanzato quasi sempre orientato alle politiche passive, all’assistenza di chi aveva perso il lavoro come elemento reddituale. Il nuovo sistema di politiche attive sconta questo passato. Io credo che il tema di un’economia globalizzata nell’epoca digitale è l’informazione, una grande infrastruttura che metta a disposizione del sistema complesso del mercato del lavoro le informazioni. E poi una grande cooperazione tra pubblico e privato”. Lo ha detto il segretario generale del CNEL, Mauro Nori, a margine della seconda giornata della festa nazionale di Aepi a Labro.