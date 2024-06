Norwegian Salmon Seminar, Stabell (Norwegian Seafood Council): “Salmone e acquacoltura sono importanti soluzioni sostenibili”

20 Giugno 2024

“Non solo il salmone, ma l’acquacoltura in generale rappresentano un’importante parte della soluzione dal punto di vista della sostenibilità. Il salmone è il pesce maggiormente presente nell’acquacoltura e la Norvegia è il Paese leader globale nella produzione di salmone”. Sono le parole di Bjørn-Erik Stabell, Head of Strategy and Sustainability, Norwegian Seafood Council, intervenuto nel corso del Panel “La sostenibilità conta: fare la differenza con Seafood from Norway”, nel contesto del Norwegian Salmon Seminar in Italy, l’appuntamento annuale che chiama a raccolta tutta l’industria ittica italiana e norvegese, in svolgimento a Milano. Organizzato da The Norwegian Seafood Council, che rappresenta il marchio di origine Seafood from Norway, che indica l’origine norvegese dei prodotti ittici. Il seminario presenta i recenti trend del settore e le prospettive di crescita nel mercato ittico italiano.