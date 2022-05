Maggio 23, 2022

A confronto a Viareggio gli imprenditori di un settore composito, una filiera di imprese grandi e piccole con un diffuso indotto, che attende l’eliminazione delle troppe costrizioni normative, ma che guarda anche con interesse alle possibilità del finanziamento di nuovi progetti di sviluppo attraverso il PNRR. La sintesi della due giorni di incontri nell’intervista a Marina Stella Direttore Generale Confindustria Nautica