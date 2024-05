Ocse, Pil in crescita nel primo trimestre 2024: +0,4%

26 Maggio 2024

Il Pil della zona Ocse è cresciuto nel primo trimestre 2024 dello 0,4% in lieve aumento rispetto allo 0,3% registrato nel trimestre precedente. Tra i Paesi del G7 la crescita è ripartita nel Regno Unito (0,6%) e in Germania (0.2%). Pil in aumento anche in Italia (0,3%) e in Francia (0,2%).