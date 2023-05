Oli usati rigenerati: un successo economico ed ecologico con un impatto positivo su salute e ambiente

Maggio 30, 2023

Il riciclo degli oli usati ha permesso all’Italia di risparmiare circa 130 milioni di euro in importazioni di greggio. È il dato che emerge dal rapporto di sostenibilità presentato da Consorzio Nazionale Oli Usati (CONOU), agenzia fondata nel 1982 e che si avvale di circa 70 imprese per lo smaltimento di oli minerali.

Nel 2022 oltre il 98% degli oli usati è stato rigenerato con successo, portando a risparmi significativi e benefici per l’ambiente. Grazie a questa pratica, sono stati risparmiati ben 130 milioni di euro sulla bolletta petrolifera. L’impatto economico è stato notevole e ha coinvolto oltre 1.200 lavoratori lungo l’intera filiera.

“La sostenibilità è come un tavolo a tre gambe, le basi portanti sono la transizione energetica, l’economia circolare e il cambio delle abitudini” ha affermato Riccardo Piunti, Presidente del CONOU.

Il rapporto di CONOU mostra inoltre come la filiera italiana sia una delle più efficientI in Europa, dove la media di riciclo è pari al 61%. “L’Italia è uno dei paesi del mondo che ha capacità di riciclo elevata” ha detto Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente, intervenuto in video alla conferenza. “L’Italia non ha materie prime, è un paese che fa dell’ingegno la propria forza”.

Ma i vantaggi non si fermano qui: la rigenerazione degli oli usati ha comportato anche un significativo beneficio ambientale. Sono state evitate ben 64 mila tonnellate di CO2 equivalente, contribuendo in modo significativo alla lotta contro il cambiamento climatico. Inoltre, si è registrato un abbattimento del 91% sull’incidenza di malattie correlate al particolato, migliorando così la salute delle persone.

Questi risultati dimostrano l’importanza di promuovere e incoraggiare pratiche sostenibili come la rigenerazione degli oli usati. Non solo si ottengono notevoli risparmi economici, ma si contribuisce anche a preservare l’ambiente e a migliorare la qualità della vita delle persone. È un esempio tangibile di come l’innovazione e la consapevolezza ambientale possano andare di pari passo per un futuro migliore.