Omicidio Willy, la sentenza

Luglio 4, 2022

Ergastolo per Marco e Gabriele Bianchi, 23 anni di reclusione per Francesco Belleggia e 21 per Mario Pincarelli. Così ha deciso la Corte d’Assise di Frosinone dove è stata pronunciata la sentenza di condanna per l’omicidio di Willy Monteiro Duarte.