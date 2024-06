Operazione Nostalgia, all’Arechi anche Chevanton: “E’ sempre piacevole ricordare i vecchi tempi, emozionato per l’amore della gente”

11 Giugno 2024

“E’ sempre piacevole ricordare i vecchi tempi, soprattutto con quelli più grandi che ci hanno visto giocare ed anche per i più piccoli ai quali genitori hanno parlato di noi”. Cosi Javier Chevantón allenatore ed ex calciatore sceso in campo all’Arechi di Salerno, in occasione di Operazione Nostalgia