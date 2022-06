Giugno 5, 2022

Domani a Villa Miani (Roma) la 28ma edizione de Il Velista dell’Anno Fiv, a partire dalle 19, l’evento che dal 1991 celebra i migliori atleti e i risultati sportivi della stagione velica dell’anno precedente. La manifestazione vede da quest’anno Confindustria Nautica entrare a far parte ufficialmente dell’organizzazione in partnership con la Federazione Italiana Vela.