Settembre 19, 2022

“Per Aepi il commercio è uno dei settori trainanti dell’economia nazionale. Pensiamo che bisogna rilanciare il commercio al dettaglio, cosiddetto di vicinato, che possa anche rivitalizzare i centri urbani delle nostre città”. Così il responsabile Commercio, Mercati e Fiere di Aepi, Mauro Ottaviano, a margine della giornata conclusiva della festa nazionale di Aepi a Labro.