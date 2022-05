OTTIMA SALUTE DELLA NAUTICA ITALIANA CHE NON VIENE DANNEGGIATA DALLE SANZIONI ALLA RUSSIA

Maggio 23, 2022

Il Presidente di Confindustria Nautica Saverio Cecchi evidenzia l’ottimo stato di salute dell’industria nautica italiana i cui numeri sono in costante crescita.

Le sanzioni alla Russia non hanno inciso sulle vendite perché gli oligarchi comprano imbarcazioni lunghe oltre cento metri, mentre i nostri cantieri producono barche fino a 50, 60 metri. Ad avere problemi sono le industrie nautiche tedesche ed olandesi.

