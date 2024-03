Palermo (Acea): “Opportuno ragionare sull’ipotesi di un Commissario europeo per l’Acqua”

25 Marzo 2024

Data la rilevanza sistemica del tema idrico, sarebbe opportuno ragionare sull’ipotesi di un Commissario europeo per l’Acqua”. Questa la proposta lanciata dall’Amministratore delegato di Acea, Fabrizio Palermo, nel corso del convegno organizzato dall’Accademia dei Lincei, in occasione della Giornata mondiale dell’Acqua, dal titolo “Adattamento a eventi estremi del ciclo idrologico: piene e siccità”. “Il problema in Europa è trasversale” ha detto Palermo, “per questo sarebbe opportuno sviluppare un Piano Marshall europeo per l’Acqua unendo gli investimenti a livello comunitario per le grandi infrastrutture idriche a finanziamenti nazionali che non dovrebbero rientrare nel Patto di stabilità, così da creare piani a lunga scadenza”.