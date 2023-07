Palermo: “Acqua importante per settore agricolo e industriale. Tecnologia può aiutarci a migliorare la gestione delle risorse idriche”

Luglio 5, 2023

“Il tema idrico è una priorità del Paese. L’acqua condiziona indirettamente anche l’economia del mare. E’ determinante non solo per il settore agricolo ma anche per quello industriale. L’obiettivo è definire investimenti nazionali come la valorizzazione degli invasi e le tecnologie che, se applicate, consentono di ridurre le perdite come nel caso dell’Ato di Roma” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Acea, Fabrizio Palermo, a margine dell’Assemblea Nazionale A.N.B.I. 2023 “Disponibilità d’acqua e Sicurezza dei territori