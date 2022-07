Palermo, colpo al mandamento di Porta Nuova: 18 fermi

Luglio 6, 2022

A Palermo 18 persone sono state sottoposte a fermo per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di droga, estorsioni e rapine aggravate dal metodo mafioso. L’operazione, denominata ‘Vento’, è scattata al termine di una inchiesta sul mandamento mafioso di Palermo-Porta Nuova. In particolare i carabinieri del nucleo Investigativo di Palermo, grazie ad attività d’intercettazione audio e video e pedinamenti hanno ricostruito l’organigramma del mandamento di Porta Nuova, individuando il reggente, figure apicali e gregari.