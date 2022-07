Luglio 20, 2022

Sotto la lente dei carabinieri di Palermo, che hanno arrestato tre persone con l’accusa di induzione indebita a dare o promettere utilità, è finito un progetto di realizzazione di opere di risanamento e manutenzione di edifici nel quartiere Zen, per il quale era stato previsto uno stanziamento complessivo di un milione e mezzo di euro.