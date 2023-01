Gennaio 9, 2023

Nel corso del 2022 le famiglie italiane hanno dovuto fare i conti con una spesa aggiunta di 513 euro rispetto al 2021, +100 euro solo per la voce ‘pane e cereali’ che include pane, pasta, farina e riso. Lo sottolinea l’Unione nazionale consumatori che ha elaborato i dati Istat per calcolare l’inflazione media provvisoria dell’anno che si è concluso da poco e stilare una classifica dei maggiori rincari.

Nella seconda posizione si collocano i vegetali.