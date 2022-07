Luglio 19, 2022

Il 19 luglio 1992, 30 anni fa, un ordigno posizionato da Cosa Nostra esplose in via d’Amelio, a Palermo, uccidendo il magistrato Paolo Borsellino e gli agenti della sua scorta: Agostino Catalano, la sarda Emanuela Loi, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cosina e Claudio Traina. “Guardare alla realtà con spirito di verità, affinché i processi ancora in corso disvelino appieno le responsabilità”, ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.