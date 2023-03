Marzo 31, 2023

Il Papa, come anticipato, domenica sarà in piazza San Pietro per la messa delle Palme. A darne conferma è stato il portavoce del Vaticano, Matteo Bruni: “Posso confermare che, essendo prevista la sua uscita dall’ospedale nella giornata di domani, è prevista la presenza del Papa in piazza San Pietro domenica per la celebrazione eucaristica della domenica delle Palme, Passione del Signore”.