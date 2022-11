Papa in Bahrein, forte appello al dialogo

Novembre 4, 2022

Il Papa in Bahrein ha lanciato un forte appello ai leader delle altre fedi: “Chi è religioso”, ha sottolineato, “con forza dice ‘no’ alla bestemmia della guerra e all’uso della violenza”. Non è allora sufficiente prendere le distanze dall’intolleranza e dall’estremismo, “bisogna agire in senso contrario”, dalla condanna del terrorismo all’opposizione “alla corsa al riarmo, agli affari della guerra, al mercato della morte”. Francesco ha poi sottolineato che a volere la guerra sono “pochi potenti” mentre il popolo ovunque vive medesime difficoltà.