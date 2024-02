Parità di genere, Parzani: “Donne al vertice sentano responsabilità di rappresentare altre donne”

Febbraio 7, 2024

“Credo che le donne che ricoprono posizioni importanti debbano pensare di avere la responsabilità di rappresentare anche tante altre donne. È il momento di dare l’esempio per un modello diverso, facendo una riflessione non tanto sul genere ma soprattutto sul talento”. Lo ha detto Claudia Parzani, presidente di Borsa italiana, in occasione della seconda edizione dei ‘Winning Women Institute Awards’, durante la quale sono state

premiate le tredici aziende che negli ultimi sei mesi hanno ottenuto la Certificazione di Parità di Genere.