Patente a 17 anni, la proposta della Commissione Europea

Marzo 2, 2023

La Commissione Europea vuole permettere ai giovani europei di sostenere l’esame di guida a 17 anni. Tuttavia, non potranno guidare da soli prima dei 18 anni. E’ una delle proposte contenute nel pacchetto di proposte legislative presentate a Bruxelles. Il nuovo sistema si applicherà anche alle patenti di categoria C (autocarri), per facilitare l’accesso alla professione di autisti per i giovani. Tra le altre proposte anche quella di una patente digitale che si rinnova interamente on line e sarebbe riconosciuta in tutta l’Ue.